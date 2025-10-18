Sucesos - 18/10/25 - 12:18 PM

Tragedia en alta mar: Mueren dos tripulantes en buques

El 17 de octubre de 2025, el Departamento de Investigación de Accidentes Marítimos, junto al Ministerio Público, atendió ambos casos y activó los protocolos internacionales para esclarecer las circunstancias.

 

Por: Redacción / Web -

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó sobre la muerte de dos tripulantes en incidentes ocurridos por separado a bordo de un buque de navegación costera panameño y un mercante internacional registrado en Reino Unido.

El marinero panameño Abdiel Delgado, de 68 años y patrón de pesca de primera clase, falleció por causas naturalespresunto paro cardíaco— mientras navegaba a bordo del buque pesquero Monserrat frente a la bahía de Chame. Su cuerpo fue levantado en el Puerto Internacional de Vacamonte.

Por otro lado, el segundo ingeniero Yashvendra Nath Sharma, de nacionalidad india, murió el 7 de octubre durante su servicio en el petrolero británico BW TUCANA, en ruta hacia Panamá y en aguas internacionales. Tras el arribo del buque al Puerto de Balboa el 17 de octubre, se iniciaron las diligencias correspondientes. Se presume que su muerte también se debió a una falla cardíaca.

La Embajada de la India en Panamá coordinará junto a la naviera la repatriación del cuerpo de Sharma.
 

