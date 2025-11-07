Sucesos - 07/11/25 - 07:37 PM

Tragedia en finca de Coclé: enjambre de abejas cobra la vida de trabajador

Las víctimas fueron sorprendidas por los insectos mientras realizaban sus tareas, y de inmediato fueron trasladadas de urgencia al Hospital Aquilino Tejeira,

 

Por: Redacción / Crítica -

Una jornada que comenzó como un día más de trabajo en una finca de Coclé terminó en tragedia

Este miércoles, mientras realizaban labores de limpieza, un grupo de trabajadores fue atacado por un enjambre de abejas africanizadas, dejando como saldo la muerte de un hombre de 51 años y dejando a otros tres con heridas graves.

Las víctimas fueron sorprendidas por los insectos mientras realizaban sus tareas, y de inmediato fueron trasladadas de urgencia al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, donde recibieron atención médica. 

A pesar de los esfuerzos, el trabajador de 51 años no logró sobrevivir.

Los bomberos de Panamá llegaron al lugar para controlar la situación y brindar apoyo ante esta emergencia que dejó conmocionada a la comunidad de la zona. 

Vecinos y compañeros de trabajo se encuentran consternados, lamentando lo ocurrido y recordando la importancia de la seguridad durante las labores en el campo.

Te puede interesar

Tragedia en finca de Coclé: enjambre de abejas cobra la vida de trabajador

Tragedia en finca de Coclé: enjambre de abejas cobra la vida de trabajador

 Noviembre 07, 2025
Hallan cuerpo dentro de bolsa negra en Don Bosco

Hallan cuerpo dentro de bolsa negra en Don Bosco

 Noviembre 07, 2025
Incendio en el almacén de Santiago deja pérdidas millonarias

Incendio en el almacén de Santiago deja pérdidas millonarias

Noviembre 07, 2025
Familiares y amigos despedirán mañana a Esteban De León

Familiares y amigos despedirán mañana a Esteban De León

 Noviembre 07, 2025
Dos víctimas fatales en accidentes de tránsito en Chiriquí y Bocas del Toro

Dos víctimas fatales en accidentes de tránsito en Chiriquí y Bocas del Toro

 Noviembre 07, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí