Tragedia en finca de Coclé: enjambre de abejas cobra la vida de trabajador

Una jornada que comenzó como un día más de trabajo en una finca de Coclé terminó en tragedia.

Este miércoles, mientras realizaban labores de limpieza, un grupo de trabajadores fue atacado por un enjambre de abejas africanizadas, dejando como saldo la muerte de un hombre de 51 años y dejando a otros tres con heridas graves.

Las víctimas fueron sorprendidas por los insectos mientras realizaban sus tareas, y de inmediato fueron trasladadas de urgencia al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, donde recibieron atención médica.

A pesar de los esfuerzos, el trabajador de 51 años no logró sobrevivir.

Los bomberos de Panamá llegaron al lugar para controlar la situación y brindar apoyo ante esta emergencia que dejó conmocionada a la comunidad de la zona.

Vecinos y compañeros de trabajo se encuentran consternados, lamentando lo ocurrido y recordando la importancia de la seguridad durante las labores en el campo.