Tras años de búsqueda, aprehenden en Donoso a 'Más Buscado' por homicidio

Panamá- José Vidal Gil, de 22 años, fue capturado en las montañas de Donoso, en la Costa Abajo, debido a que figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades judiciales por un caso de homicidio en contra de otra persona en la comunidad de Villa del Carmen, en un área de difícil acceso.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, el hecho se registró durante la noche del 23 de octubre de 2022 en esta comunidad campesina, cuando presuntamente el imputado atacó con un arma blanca a Alcibíades Figueroa, causándole la muerte.

Ahora él enfrenta cargo por el delito de homicidio doloso. Durante la audiencia a la que fue llevado, se le aplicó la medida cautelar de detención provisional.

Este caso es investigado por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, que tendrá la tarea de demostrar su vinculación con este hecho de asesinato.

En la audiencia, la Fiscalía también logró que el Tribunal de Garantías legalizara la aprehensión y la formulación de imputación en su contra.

El imputado fue aprehendido el 27 de octubre mediante una diligencia de allanamiento en Donoso, al ser requerido por el delito antes mencionado.