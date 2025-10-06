Tras ataque con arma blanca en colegio de Colón revisan mochilas

Panamá- La revisión de mochilas estudiantiles fue una de las acciones aplicadas este lunes a los estudiantes del Colegio José Guardia Vega en la ciudad de Colón, luego del ataque la semana pasada donde cuatro estudiantes resultaron heridos con arma blanca por tres de sus compañeros.

Desde tempranas horas, los estudiantes ingresaban a este plantel educativo acompañados de sus padres, bajo la presencia de la Policía de Niñez y Adolescencia desplegada en el área escolar.

Noemí de Cerrud, directora del plantel, manifestó que espera que las clases se desarrollen con normalidad: "que las cosas sigan como debe ser".

La docente indicó que realizarán revisiones porque "no se sabe qué pueden traer los chicos", para prevenir que ocurran incidentes a partir de ahora.

Agregó que es fundamental el rol que ejerzan los padres dentro del hogar, por lo que se reforzará la escuela para padres.

El viernes pasado se orientó a los padres de familia junto a sus hijos sobre los protocolos de seguridad, y de igual manera se les invitó a participar en la escuela para padres.

Se conoció que los dos estudiantes heridos se encuentran en proceso de recuperación en el hospital.



