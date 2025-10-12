Tras la pista del gatillero que disparó en la Zona Libre

Autoridades judiciales y la Policía Nacional están tras la pista del pistolero que la noche del viernes abrió fuego contra la garita No. 6 del corredor de la Zona Libre de Colón (ZLC), presuntamente en represalia por el decomiso de varias cajas de cerveza que intentaba sacar del emporio comercial.

De acuerdo con las investigaciones, en horas de la tarde el sospechoso trató de sacar cuatro cajas de cerveza, pero funcionarios de Aduanas le retuvieron la mercancía.

Horas después, el mismo individuo regresó armado y disparó contra los presentes, impactando las ventanas de vidrio del recinto, aunque sin dejar heridos.

Desde ese momento, las autoridades mantienen una investigación abierta y revisan las cámaras de videovigilancia para dar con el responsable de este ataque.

Los operativos de búsqueda se desarrollan en varios puntos de Colón, donde se presume que podría ocultarse el pistolero.