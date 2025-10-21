Tren impacta vehículo y genera caos vial en Colón

Panamá- Un accidente ferroviario se registró la mañana de este martes 21 de octubre, cuando un tren impactó un vehículo, lo que generó un gran tranque vehicular en el área de Los Cuatro Altos, en la provincia de Colón.

En el lugar se observó un vehículo tipo sedán, color negro, que fue impactado por el ferrocarril en la rotonda de esta zona. El automóvil resultó con daños en la parte frontal y lateral del lado derecho.

Debido a este choque, el tránsito se vio severamente afectado. Muchos conductores debieron dar la vuelta y tomar el paso elevado; no obstante, quienes no pudieron hacerlo se vieron obligados a permanecer en el lugar hasta que fue removido el vehículo.

Cabe destacar que solo la semana pasada, una mujer fue arrollada por un tren en un accidente ocurrido en el cruce hacia el centro comercial de Los Cuatro Altos, en el corregimiento de Cristóbal.