Tres buscados por la justicia capturados en operativo Lince en Chiriquí
Los sospechosos eran requeridos por un juez de Garantías de Chiriquí, la Fiscalía Adjunta de la Sección Especializada de Familia y la Casa de Justicia Comunitaria de Paz del corregimiento Belisario Porras.
Panamá- Tres ciudadanos que mantenían órdenes de captura vigentes fueron aprehendidos este miércoles por las Unidades Lince en los distritos de David y Bugaba, en la provincia de Chiriquí.
Entre los delitos por los que están siendo señalados los aprehendidos figuran: contra la seguridad colectiva, contra el orden jurídico y el estado civil (violencia doméstica), y contra el patrimonio económico (estafa).
En medio de otra acción policial efectuada en el sector de El Retorno, distrito de David, también se logró el decomiso de una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor y una caja con 50 municiones del mismo calibre. Todos estos indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.