Tres buscados por la justicia capturados en operativo Lince en Chiriquí

Panamá- Tres ciudadanos que mantenían órdenes de captura vigentes fueron aprehendidos este miércoles por las Unidades Lince en los distritos de David y Bugaba, en la provincia de Chiriquí.

Los sospechosos eran requeridos por un juez de Garantías de Chiriquí, la Fiscalía Adjunta de la Sección Especializada de Familia y la Casa de Justicia Comunitaria de Paz del corregimiento Belisario Porras.

Entre los delitos por los que están siendo señalados los aprehendidos figuran: contra la seguridad colectiva, contra el orden jurídico y el estado civil (violencia doméstica), y contra el patrimonio económico (estafa).

En medio de otra acción policial efectuada en el sector de El Retorno, distrito de David, también se logró el decomiso de una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor y una caja con 50 municiones del mismo calibre. Todos estos indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.