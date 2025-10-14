Tres detenidos y armas incautadas en megaoperativo anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción ejecutó varios allanamientos en sectores estratégicos de la ciudad capital y Panamá Este, en el marco de una investigación por peculado agravado y blanqueo de capitales.

En el operativo aprehendidos tres ciudadanos: un exrepresentante de corregimiento y dos empresarios vinculados al caso. Además, se decomisó documentación clave, indicios y un arma de fuego calibre 9 mm, junto con municiones y proveedores relacionados.

Las autoridades emplearon técnicas especializadas de análisis e investigación, recopilando información crucial para avanzar en las diligencias judiciales. Este paso es considerado fundamental para fortalecer la lucha contra la corrupción y los delitos económicos en el país.