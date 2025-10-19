Tres golpes al contrabando: Aduanas despliega operativo Navidad sin Contrabando

Panamá- Tres golpes al contrabando de mercancía irregular dio este fin de semana la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Bocas del Toro y Colón.

Uno de los decomisos, que forma parte del operativo “Navidad sin Contrabando”, se dio en el área de carga del aeropuerto, donde los funcionarios detectaron un cargamento de 50 gorras con distintivos de marcas reconocidas, procedentes de Colombia con destino a Panamá. Los artículos fueron puestos a disposición de la Unidad de Propiedad Intelectual para su análisis correspondiente.

En tanto, en Isla Colón (Bocas del Toro), en las inmediaciones de la Feria del Mar, los inspectores de la DPFA decomisaron cigarrillos de presunto contrabando, suplementos dietarios, papeles de liar OCB, cigarrillos electrónicos y otros artículos que estaban a la venta en puestos de buhonería, ya que cuando se le solicitó al comerciante la documentación de respaldo, este no la presentó.

Por otra parte, en el sector Arco Iris (Colón), en medio de un operativo de vigilancia y seguimiento, se logró detener un vehículo tipo panel color gris, conducido por un ciudadano panameño, en el que eran transportadas 92 cajas de cervezas de diversas marcas y más de 39 litros de licor variado. El conductor no pudo sustentar la procedencia ni la introducción legal de los productos al territorio fiscal aduanero, por lo que toda la mercancía fue incautada para investigación, y se giró boletas de citación para el inicio del proceso administrativo.