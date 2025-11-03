Tres víctimas fatales en accidentes de tránsito a nivel nacional

En las últimas horas, se han reportado tres víctimas fatales por hechos de tránsito en diferentes puntos del país.

En la madrugada de este lunes 3 de noviembre, se registró un atropello mortal en la avenida Domingo Díaz, cerca de las inmediaciones de la Universidad Americana (UAM). La identidad del fallecido aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Por otro lado, un ciudadano de nacionalidad venezolana, de aproximadamente 40 años, perdió la vida tras chocar su vehículo contra un árbol en el Corredor Sur, a la altura de Ciudad Radial. Los bomberos extrajeron al conductor del vehículo, pero lamentablemente se confirmó que no presentaba signos vitales.

En la provincia de Chiriquí, otro accidente dejó una víctima mortal. Un ciudadano identificado como Alexis Saldaña fue atropellado en la vía hacia Volcán, a la altura de Concepción. El conductor responsable del atropello huyó de la escena. Este trágico suceso, al igual que el anterior, ocurrió el 2 de noviembre.

Las autoridades continúan investigando ambos incidentes para dar con los responsables y esclarecer las circunstancias de los hechos.

