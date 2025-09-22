Sucesos - 22/9/25 - 02:54 PM

Trifulca en Veracruz. Se agarran a golpes afuera de un local

El hecho ocurrió en horas de la noche de ayer, a las afueras de un local ubicado a pocos pasos de una iglesia.

 

Por: Redacción / Crítica -

Una pelea encendió la vía principal de Veracruz, en la provincia de Panamá Oeste, dejando a los residentes indignados y preocupados por la inseguridad que cada fin de semana sacude el área.

El hecho ocurrió en horas de la noche de ayer, a las afueras de un local ubicado a pocos pasos de una iglesia y de la misma estación de policía del sector.

En un video que circula en redes sociales, se observa a más de 20 personas en la trifulca. Algunos sujetos recibieron múltiples patadas y golpes mientras llos expectadores  gritaba y grababan la escena.

Los moradores denuncian que no es la primera vez que ocurren estos espectáculos vergonzosos y piden mayor acción policial para controlar la violencia que se genera en la zona.

 

