Trifulca en Veracruz. Se agarran a golpes afuera de un local

Una pelea encendió la vía principal de Veracruz, en la provincia de Panamá Oeste, dejando a los residentes indignados y preocupados por la inseguridad que cada fin de semana sacude el área.

El hecho ocurrió en horas de la noche de ayer, a las afueras de un local ubicado a pocos pasos de una iglesia y de la misma estación de policía del sector.

En un video que circula en redes sociales, se observa a más de 20 personas en la trifulca. Algunos sujetos recibieron múltiples patadas y golpes mientras llos expectadores gritaba y grababan la escena.

Los moradores denuncian que no es la primera vez que ocurren estos espectáculos vergonzosos y piden mayor acción policial para controlar la violencia que se genera en la zona.