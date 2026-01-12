Trifulca entre conocidos en Cabo Verde termina en tragedia

Panamá- Un muerto y un capturado fue el saldo que dejó una riña entre conocidos que tuvo lugar la madrugada de ayer, en la planta baja del multifamiliar #4 de Cabo Verde, corregimiento de Curundú.

Eran pasadas las 5:00 de la madrugada del domingo cuando inició una riña entre Abdiel Alexander Ortega, de 28 años, y otro sujeto de 42 años. En medio de la trifulca, el agresor, conocido como Clemente, sacó un cuchillo y se lo clavó a Ortega en el lado izquierdo del pecho.

Al ver lo ocurrido, residentes del lugar trasladaron a Ortega en un taxi hasta el cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás, donde falleció a eso de las 5:30 a.m.

Como otros moradores de Cabo Verde fueron testigos de lo ocurrido, agarraron a Clemente y le dieron una paliza. El hombre quedó tan golpeado que tuvo que buscar atención médica en el mismo hospital donde había muerto su víctima.

Familiares de Ortega, que se encontraban en la sala de urgencias, al ver a Clemente lo identificaron como el asesino. Por ello, a eso de las 7:00 a.m., fue aprehendido por las unidades de la Policía Nacional que se encuentran en la garita fija del hospital.

La información preliminar del caso detalla que tanto la víctima como el victimario tienen antecedentes penales. En 2020, Ortega fue aprehendido por un caso de robo en una casa en Arraiján, mientras que el agresor fue capturado en 2023 con un arma de fuego ilegal.



