Sucesos - 05/11/25 - 11:29 AM

Ubican cadáver envuelto en plástico en el patio de una iglesia

Por: Redacción Web -

Panamá- El cadáver de una persona fue ubicado en horas de la mañana de este miércoles en el patio de una iglesia católica, que se ubica en el sector #3 de Las Paredes, corregimiento 24 de Diciembre.

El cadáver fue encontrado envuelto en plástico, pero por el momento se desconoce si se trata del cuerpo de un hombre o de una mujer, ya que las diligencias aún se están iniciando.

Extraoficialmente se conoció que hace unos días se ubicó en el área el vehículo de una persona reportada como desaparecida, por lo que se está a la espera de que la Fiscalía y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) confirmen si existe una conexión.

Al lugar se presentaron las autoridades para efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver, así como familiares de la persona desaparecida.

 

 

