Ubican caleta con droga en una isla de la Comarca Guna Yala

Panamá- En un patrullaje de agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el área de la Comarca Guna Yala, detectaron una caleta de drogas en una isla de esta área indígena.

El hallazgo se dio durante acciones de patrullaje en esta zona del Caribe panameño, donde los agentes del Senafront realizan operaciones constantes contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En esta intervención participaron agentes de la Dirección Antinarcóticos, en coordinación con el personal del Batallón de Botes Especiales y la 2da Brigada Caribe.

En el caleta fueron encontrados siete paquetes rectangulares con droga en el sector de Cayos Holandeses, isla Wailaidup, Comarca Guna Yala.

La mercancía ilícita fue recolectada del lugar y remitida a la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala para que forme parte del proceso de investigación judicial.

Estas áreas indígenas, limítrofes con Colombia, también son patrulladas por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).