Sucesos - 08/9/25 - 03:01 PM

Ubican caleta con droga en una isla de la Comarca Guna Yala

El hallazgo se dio durante acciones de patrullaje en esta zona del Caribe panameño, donde los agentes del Senafront realizan operaciones constantes contra el narcotráfico y el crimen organizado.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- En un patrullaje de agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el área de la Comarca Guna Yala, detectaron una caleta de drogas en una isla de esta área indígena.

El hallazgo se dio durante acciones de patrullaje en esta zona del Caribe panameño, donde los agentes del Senafront realizan operaciones constantes contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En esta intervención participaron agentes de la Dirección Antinarcóticos, en coordinación con el personal del Batallón de Botes Especiales y la 2da Brigada Caribe.

En el caleta fueron encontrados siete paquetes rectangulares con droga en el sector de Cayos Holandeses, isla Wailaidup, Comarca Guna Yala.

La mercancía ilícita fue recolectada del lugar y remitida a la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala para que forme parte del proceso de investigación judicial.

Estas áreas indígenas, limítrofes con Colombia, también son patrulladas por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Te puede interesar

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

 Septiembre 08, 2025
Carga contenerizada: el método clave del crimen organizado

Carga contenerizada: el método clave del crimen organizado

 Septiembre 08, 2025
Ubican caleta con droga en una isla de la Comarca Guna Yala

Ubican caleta con droga en una isla de la Comarca Guna Yala

 Septiembre 08, 2025
Falla frena audiencia contra médico acusado de violar menor

Falla frena audiencia contra médico acusado de violar menor

 Septiembre 08, 2025
Cae primer sospechoso de brutal homicidio en multifamiliar de Colón

Cae primer sospechoso de brutal homicidio en multifamiliar de Colón

 Septiembre 08, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre