Un año y tres meses de estafas: capturan a mujer por festejos fraudulentos

Panamá- Una mujer que ofrecía falsos paquetes para organizar festejos en diferentes hoteles fue aprehendida este viernes en Juan Díaz.

En la operación participó personal de la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico del Área Metropolitana y unidades de la Policía Nacional.

Según consta en la carpeta del caso, iniciado tras la recepción de varias denuncias en su contra, las víctimas sustentaron que la dama actuaba en nombre de una empresa de la localidad, a través de la cual ofrecía paquetes para organizar los festejos de bodas en hoteles, recibiendo el pago por el servicio y no realizaba ni coordinaba nada relacionado al evento.

A la fecha, las autoridades han recibido denuncias de casos ocurridos entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, es decir, por un periodo de un año y tres meses de estafa.

Tras concluir la diligencia de allanamiento y registro en la vivienda en la que fue ubicada la sospechosa, esta fue conducida a la subestación de policía de Don Bosco, para luego ser puesta a órdenes del Ministerio Público para la judicialización de este caso por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa agravada.