Sucesos - 03/12/25 - 02:13 PM

Un muerto y un herido en hechos violentos en Ave. Nacional y Pueblo Nuevo

Una joven de 19 años se acercó a varias unidades de la Policía Nacional que realizaban una ronda y les informó que, dentro del edificio, había un joven tirado en el piso, aparentemente muerto.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un menor de 17 años, de nacionalidad colombiana, fue asesinado en la entrada del edificio Jácome, ubicado en la Avenida Nacional del corregimiento de Calidonia.

Fue alrededor de las 2:35 de la madrugada de ayer martes, cuando una joven de 19 años se acercó a varias unidades de la Policía Nacional que realizaban una ronda y les informó que, dentro del edificio, había un joven tirado en el piso, aparentemente muerto.

Los uniformados coordinaron con los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias, quienes, al llegar al lugar, revisaron al menor y dictaminaron que ya no tenía signos vitales. El personal médico también determinó que la víctima presentaba un orificio de bala en la cabeza y otros en ambos costados.

Dado que, aparentemente, nadie presenció el hecho, las unidades de la Dirección de Investigación Judicial y la Fiscalía de Homicidios y Femicidios han iniciado una investigación para tratar de identificar al o a los asesinos y establecer el móvil del crimen.

Por otra parte, unos 30 minutos antes de que se notificara este crimen, un hombre de 42 años fue baleado en el abdomen y el brazo izquierdo en la Calle 7ma de Pueblo Nuevo. La víctima fue trasladada en una patrulla policial hasta el hospital San Miguel Arcángel, donde quedó recluido para ser intervenido quirúrgicamente.

 

Te puede interesar

Un muerto y un herido en hechos violentos en Ave. Nacional y Pueblo Nuevo

Un muerto y un herido en hechos violentos en Ave. Nacional y Pueblo Nuevo

 Diciembre 03, 2025
Ataque a quema ropa en Colón: Asesinan a hombre frente a multifamiliar

Ataque a quema ropa en Colón: Asesinan a hombre frente a multifamiliar

 Diciembre 03, 2025
Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente

Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente

 Diciembre 03, 2025
Balean hombre para robarle en Pedregal

Balean hombre para robarle en Pedregal

 Diciembre 03, 2025
Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

 Diciembre 03, 2025

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas
Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años