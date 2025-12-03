Un muerto y un herido en hechos violentos en Ave. Nacional y Pueblo Nuevo

Panamá- Un menor de 17 años, de nacionalidad colombiana, fue asesinado en la entrada del edificio Jácome, ubicado en la Avenida Nacional del corregimiento de Calidonia.

Fue alrededor de las 2:35 de la madrugada de ayer martes, cuando una joven de 19 años se acercó a varias unidades de la Policía Nacional que realizaban una ronda y les informó que, dentro del edificio, había un joven tirado en el piso, aparentemente muerto.

Los uniformados coordinaron con los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias, quienes, al llegar al lugar, revisaron al menor y dictaminaron que ya no tenía signos vitales. El personal médico también determinó que la víctima presentaba un orificio de bala en la cabeza y otros en ambos costados.

Dado que, aparentemente, nadie presenció el hecho, las unidades de la Dirección de Investigación Judicial y la Fiscalía de Homicidios y Femicidios han iniciado una investigación para tratar de identificar al o a los asesinos y establecer el móvil del crimen.

Por otra parte, unos 30 minutos antes de que se notificara este crimen, un hombre de 42 años fue baleado en el abdomen y el brazo izquierdo en la Calle 7ma de Pueblo Nuevo. La víctima fue trasladada en una patrulla policial hasta el hospital San Miguel Arcángel, donde quedó recluido para ser intervenido quirúrgicamente.