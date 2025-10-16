Una abuela de 80 años es aprehendida en Chiriquí con armas y 42 mil municiones

Una mujer de 80 años, quien estaba armada hasta los dientes, fue aprehendida ayer tras diligencias de allanamiento y registro realizadas en los corregimientos de Palmira y Caldera, provincia de Chiriquí.

A la señora se le encontraron en su poder 12 armas de fuego, 9 de ellas tipo pellets; un aproximado de 40 mil municiones, láminas de oro, plata y más de 45 mil dólares en efectivo.

La adulta mayor fue puesta a órdenes del Ministerio Público, que busca dar con el paradero de otras personas que estarían vinculadas a este caso.