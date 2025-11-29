Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

El Juzgado de Garantías de Soná decretó la detención provisional para un hombre de 33 años, luego de que la Personería Municipal del distrito de Soná le imputara cargos por violencia de género, en perjuicio de una mujer de 87 años.

El acusado, vecino de la víctima, ingresó a su hogar el pasado 24 de noviembre en la comunidad de Tierra Blanca, corregimiento de Rodeo Viejo, en el distrito de Soná, y agredió físicamente a la adulta mayor, golpeándola en el rostro.

La víctima, quien sufrió graves lesiones, fue trasladada a un hospital donde permanece bajo atención médica.



Las autoridades locales han expresado su condena ante este acto de violencia, mientras la investigación sigue su curso para esclarecer los detalles del incidente.

