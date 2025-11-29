Sucesos - 29/11/25 - 12:50 PM

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

La víctima, quien sufrió graves lesiones, fue trasladada a un hospital donde permanece bajo atención médica.

 

Por: Redacción / Web -

El Juzgado de Garantías de Soná  decretó la detención provisional para un hombre de 33 años, luego de que la Personería Municipal del distrito de Soná le imputara cargos por violencia de género, en perjuicio de una mujer de 87 años.

El acusado, vecino de la víctima, ingresó a su hogar el pasado 24 de noviembre en la comunidad de Tierra Blanca, corregimiento de Rodeo Viejo, en el distrito de Soná, y agredió físicamente a la adulta mayor, golpeándola en el rostro.

La víctima, quien sufrió graves lesiones, fue trasladada a un hospital donde permanece bajo atención médica. 
 

Las autoridades locales han expresado su condena ante este acto de violencia, mientras la investigación sigue su curso para esclarecer los detalles del incidente.
 

Te puede interesar

Violencia se extiende a la Costa Abajo: Riña en Río Indio deja un herido

Violencia se extiende a la Costa Abajo: Riña en Río Indio deja un herido

 Noviembre 29, 2025
Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

 Noviembre 29, 2025
Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

 Noviembre 29, 2025
Quinto día de intensa búsqueda de hombre desaparecido en Veraguas

Quinto día de intensa búsqueda de hombre desaparecido en Veraguas

 Noviembre 29, 2025
Zapatillas kikirikí pilladas en La Chorrera: 127 bultos no llegaron a Chiriquí

Zapatillas kikirikí pilladas en La Chorrera: 127 bultos no llegaron a Chiriquí

 Noviembre 28, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
A la esposa del Puma le vale ver...a la burla de la hija tras lío en un avión

A la esposa del Puma le vale ver...a la burla de la hija tras lío en un avión
Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela
Tragedia en Monte Oscuro: Motociclista fallece en accidente de tránsito

Tragedia en Monte Oscuro: Motociclista fallece en accidente de tránsito
Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar

Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar