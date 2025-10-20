Sucesos - 20/10/25 - 07:48 PM

Víctima mortal por atropello en Vía Panamericana, a la altura de Sajalice

El incidente ocurrió en la dirección hacia las provincias centrales, generando un intenso tráfico.

 

Por: Redacción / Crítica -

Sajalices, Panamá. Un trágico accidente se registró este lunes en la Vía Panamericana, a la altura de Sajalices, cuando una persona perdió la vida tras ser atropellada

El incidente ocurrió en la dirección hacia las provincias centrales, generando un intenso tráfico.

La Policía de Tránsito se mantiene en el lugar para investigar las causas del accidente y prevenir más incidentes. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras se normaliza la circulación.

Te puede interesar

Víctima mortal por atropello en Vía Panamericana, a la altura de Sajalice

Víctima mortal por atropello en Vía Panamericana, a la altura de Sajalice

 Octubre 20, 2025
Hallan vehículo calcinado con posibles restos humanos dentro

Hallan vehículo calcinado con posibles restos humanos dentro

 Octubre 20, 2025
15 detenidos en operativo previo a festividad del Cristo Negro de Portobelo

15 detenidos en operativo previo a festividad del Cristo Negro de Portobelo

 Octubre 20, 2025
Padre muere tras salvar a sus hijos del oleaje

Padre muere tras salvar a sus hijos del oleaje

 Octubre 20, 2025
Hombre hallado muerto en Cerro Azul fue asfixiado

Hombre hallado muerto en Cerro Azul fue asfixiado

 Octubre 20, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas