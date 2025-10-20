Víctima mortal por atropello en Vía Panamericana, a la altura de Sajalice

Sajalices, Panamá. Un trágico accidente se registró este lunes en la Vía Panamericana, a la altura de Sajalices, cuando una persona perdió la vida tras ser atropellada.

El incidente ocurrió en la dirección hacia las provincias centrales, generando un intenso tráfico.

La Policía de Tránsito se mantiene en el lugar para investigar las causas del accidente y prevenir más incidentes. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras se normaliza la circulación.