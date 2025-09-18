Violador de niña de 12 años es condenado a 15 años de prisión

Panamá- Mediante un acuerdo de pena, un hombre de 30 años fue condenado a 15 años de prisión por el delito de violación agravada.

Por parte de la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, se logró acreditar su vinculación con el hecho.

El acuerdo se concretó luego de que el imputado admitió su culpabilidad en la comisión del delito, el cual se cometió entre el año 2022 y julio de 2023.

La víctima en este caso fue una menor de 12 años, residente en la provincia de Panamá Oeste.

El Tribunal de Garantías también impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos, oficios o profesión en parques parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas, o en cualquier lugar donde regularmente se agrupen personas menores de edad.

En otras audiencias de garantías, a dos hombres de 19 y 26 años de edad se les decretó la medida cautelar de detención provisional por el delito de violencia doméstica, a solicitud de la Sección de Familia de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

En uno de los casos, el ciudadano de 19 años agredió físicamente a la víctima, a quien un médico forense le dictaminó 10 días de incapacidad.

Mientras que, en el segundo caso, el imputado hostigó y agredió verbalmente a su expareja, intimidándola con amenazas de muerte.



