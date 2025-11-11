Violencia de género en Veraguas: el muro de silencio que perpetúa el dolor

Panamá- En la provincia de Veraguas, la violencia contra la mujer continúa siendo una sombra persistente que empaña la vida de muchas familias. Cada día se reportan nuevos casos de mujeres golpeadas, maltratadas y humilladas, muchas veces por las mismas personas que deberían brindarles amor y protección: sus parejas o familiares cercanos.

De acuerdo con reportes de las autoridades locales y organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer, la cifra de denuncias por agresión física, psicológica y sexual se mantiene alarmantemente alta. Aunque las estadísticas muestran una ligera disminución en los casos de femicidio en comparación con años anteriores, la violencia intrafamiliar sigue siendo una de las principales causas de atención en los centros de salud y centros de atención primimaria del Ministerio Público.

La profesora Fulvia Álvarez relata que muchas mujeres han sido golpeadas y amenazadas, y eso refleja una realidad dolorosa: el miedo sigue siendo un muro que impide, en muchas ocasiones, la denuncia. Dijo que las mujeres de diversas comunidades de la provincia se preparan para una gran marcha para exigir mano dura contra la violencia de género.

La licenciada Lourdes Batista indica que, en comunidades rurales, zonas apartadas y en áreas urbanas, la falta de acceso a servicios de orientación, albergues seguros y acompañamiento psicológico agrava aún más la situación. “Hay mujeres que viven años bajo maltrato, en silencio, porque dependen económicamente del agresor o temen las represalias”, señaló la trabajadora social.

El Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y diversas organizaciones civiles desarrollan campañas de prevención y atención; sin embargo, la violencia de género continúa reproduciéndose dentro del hogar, donde el control, los celos y las conductas machistas se disfrazan de afecto.

En los últimos meses, los tribunales de Veraguas han conocido varios casos de extrema crueldad, donde mujeres perdieron la vida a manos de sus cónyuges o exparejas, dejando hijos huérfanos y familias destrozadas. Cada uno de esos nombres se suma a una lista que la sociedad no debería tolerar.

Más allá de las cifras, cada historia representa un llamado urgente a la reflexión colectiva. La violencia contra la mujer no es un problema privado, sino una crisis social que exige educación, empatía y acción. En los barrios, en las escuelas y en los hogares debe renacer el respeto y la igualdad, porque solo así se podrá romper el ciclo de dolor que tantas veragüenses siguen viviendo en silencio.

“Basta ya de callar”, repiten con firmeza las voces de activistas y madres que, desde distintos rincones de la provincia, claman por justicia, apoyo y una verdadera cultura de paz.



