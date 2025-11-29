Violencia se extiende a la Costa Abajo: Riña en Río Indio deja un herido



Una persona resultó con golpes luego de una riña ocurrida la noche del viernes 29 de noviembre en la comunidad de Río Indio, ubicada en el distrito de Donoso, en la Costa Abajo de la provincia de Colón.

De acuerdo con información preliminar, la disputa comenzó por una discusión entre varios sujetos, lo que derivó en una pelea. En medio del altercado, uno de los involucrados disparó al aire, aunque afortunadamente no se registraron víctimas.

Inicialmente, se había informado de un posible deceso a causa de un arma de fuego, pero esta versión fue desmentida más tarde por las autoridades. Los organismos de seguridad confirmaron que no hubo muertes en el incidente, y en el cuarto de urgencias no se reportó ninguna víctima fatal.

Este suceso pone de relieve una creciente preocupación: la violencia, que anteriormente se limitaba a áreas urbanas y comunidades periféricas, ahora comienza a extenderse a las comunidades costeras que históricamente habían sido tranquilas.

Las autoridades continúan investigando el caso y haciendo un llamado a la calma en la zona, mientras que la comunidad de Río Indio se enfrenta a una realidad cada vez más marcada por hechos de violencia.