Alza de precios golpea al centenario arte de las piñatas navideñas en México

Como cada Navidad, el popular y milenario arte de las piñatas mexicanas vuelve a protagonizar el decorado en estas fechas festivas, marcadas en esta ocasión por un alza de precios que perjudica la venta de estos productos, según indicaron este miércoles a EFE varios artesanos y comerciantes del sector.

En el mercado de Sonora, uno de los epicentros capitalinos en la producción de piñatas, artesanos como Esperanza Ceballos y su familia se afanan en ultimar sus productos en forma de estrella, a pesar de que esperan una venta "muy floja" este 2025 debido al aumento del costo de los materiales que utiliza.

"El material está súper caro. Entonces se tiene que subir la piñata y eso es lo que afecta también", lamentó Ceballos, con una tradición familiar de medio siglo en la elaboración de estos productos.

Aún así, ella y su familia llevan desde octubre confeccionando a mano la piñatas tradicional de estrella de siete picos -una de las "más demandadas" por el público - que representan los siete pecados capitales: la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.

Su pesimismo por las ventas es compartido por otros comerciantes como Soledad, que desde hace ocho años vende estos productos en el mercado capitalino de La Merced.

En su opinión, la venta está "muy baja" si la compara con la de otros años, pese a que a medida que se acerca la Navidad, aumenta el número de piñatas que vende, agregó.

De hecho, entre los comerciantes consultados, todos coincidieron en subrayar su previsión de una caída en ventas más o menos pronunciada, motivado sobre todo por el alza de precios y la situación económica del país, con una inflación del 3,80% al cierre del mes de noviembre.

Una tradición propia de la identidad mexicana

Aunque el horizonte no sea nada favorable, los comerciantes reivindicaron su labor como una "tradición anual mexicana" propia de su identidad como país, y que se originó a partir de la "mezcla" de las distintas culturas: la hispana, indígena, africana y asiática.

Según distintos estudios, este arte surge tras la conquista española del siglo XVI, fusionando tradiciones chinas y aztecas, y se consolida en el ex convento de Acolman, en el céntrico Estado de México, como herramienta para enseñar el catolicismo.

Ahora, después de seis siglos, los puestos ofrecen figuras muy variadas casi al gusto del consumidor, cuyos modelos favoritos van desde los tradicionales de estrellas de picos coloridas hasta los más novedosos, como figuras de Papa Noel o el Grinch, su antagonista, contó el artesano Juan Hernández.

En muchos casos esa tradición es transmitida de padres a hijos, lo que es motivo de orgullo para Sandra Beatriz, cuarta generación que regenta el pequeño negocio de Familia Salazar.

"Nos sentimos contentos porque es algo bonito que tenemos los mexicanos desde pequeñitos, desde los bisabuelos (...) Al parecer mis hijas y mis nietas se quieren iniciar en esto", afirmó.

A diferencia de otros años, las figuras políticas nacionales e internacionales no aparecen en los mostradores debido a que "casi nunca" los pide la gente.

Otros años sí que era común ver piñatas de dirigentes como el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), aunque esto ha cambiado en favor de figuras más "festivas" vinculadas a la Navidad, como árboles, estrellas o adornos.

Estos modelos son realizados a mano con cartón, papel de periódico o tiras de colores, integrados en una misma figura gracias al engrudo, un pegamento casero realizado con harina y agua.