Indicasat AIP, Centro de Excelencia en Tecnologías Transformado de la OEA

El Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat AIP) fue reconocido como “Centro de Excelencia en Tecnologías Transformadoras” y fue integrado a la Red Regional de Centros de Excelencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la firma de un convenio de cooperación suscrito ayer 29 de enero de 2026.

El documento fue firmado por Albert Ramdin, secretario general de la OEA, y el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), en marco al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que culminó este jueves en Panamá.

La Red Regional de Centros de Excelencia es una iniciativa de la OEA-COMCYT (Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología) cuyo propósito es desarrollar un sistema que integre las principales ciencias y tecnologías transformadoras a fin de hacer un mapeo de las tendencias y las capacidades de las Américas, abordar retos estratégicos y buscar soluciones para problemas de la vida diaria por medio del intercambio de experiencias, conocimientos y recursos entre gobiernos, universidades y centros de investigación, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y otros socios estratégicos vinculados con la COMCYT.

En la jornada, el secretario general de la OEA felicitó el trabajo que realizan los investigadores del Indicasat AIP y calificó la designación como un momento histórico para Panamá.

Con el ingreso de Panamá, se eleva a siete la cantidad de países de la región que cuentan con representación dentro de la Red de Centros de Excelencia de la OEA en Tecnologías Transformadoras. México (blockchain), Colombia (robótica e inteligencia artificial), Perú (materiales avanzados y nanomateriales), Chile (inteligencia artificial), Argentina (tecnologías transformadoras y economía circular), Brasil (tecnologías oceánicas).

Barría resaltó que Indicasat no es solo una de las asociaciones de interés público más antiguas vinculadas a la Senacyt, es, sobre todo, una plataforma estratégica para el avance científico del país, para la formación de capital humano de excelencia y para la generación de conocimiento con impacto real en la salud, la biodiversidad, la biotecnología y la innovación productiva.

“Desde su creación, Indicasat ha crecido con una visión clara. Sus aportes en investigación biomédica, biociencias, bioprospección, bioinformática y transferencia tecnológica han fortalecido nuestras capacidades nacionales y han posicionado al país como un actor confiable en redes científicas globales”, manifestó.

Por su parte, el Dr. Timothy Thomson, director del Indicasat AIP, dijo que "esta designación representa un hito institucional de gran trascendencia para Indicasat y es el resultado de un trabajo sostenido a lo largo de más de 20 años de trayectoria del instituto y refleja el compromiso, visión y excelencia de quienes han construido esta institución desde sus inicios".

Carlos Guevara Mann, Viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores; y Ana Irene Delgado, embajadora de Panamá ante la OEA, también participaron en el acto de designación.

