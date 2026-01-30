Vida - 30/1/26 - 02:26 PM

UTP desarrolla seis herramientas tecnológicas para personas con discapacidad

Buscan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y promover su autonomía personal.

 

Un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá ha desarrollado seis nuevas herramientas de tecnologías de asistencia para personas con discapacidad.

“Este proyecto, el cual denominamos RETINA, tuvo como objetivo implementar nuevas herramientas de tecnologías de asistencia que beneficien directamente a personas con discapacidad, contribuyendo significativamente a mejorar su calidad de vida y promover su autonomía personal”, manifestó el Dr. Héctor Montes Franceschi, investigador principal,.

Montes Franceschi, investigador del Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (CINEMI) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), trabajó en colaboración con investigadores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y de los centros regionales de Azuero y Coclé de esta misma casa de estudios superiores.

Módulos para navegación en interiores y exteriores para personas con discapacidad visual, tecnología de asistencia en el aula para personas con discapacidad auditiva, solución para orientación en interiores mediante realidad aumentada, juego interactivo para desplazamiento en vía pública, aplicación móvil para supervisión del adulto mayor y resultados preliminares y visión a largo plazo son los seis proyectos realizados por este grupo de expertos.

Con esta iniciativa, los investigadores realizaron tecnologías de apoyo dirigidas también a personas con discapacidad auditiva, a quienes presentan trastorno del espectro autista y a personas mayores. Cabe destacar que antes, habían los proyectos MOVIDIS y MOVIDIS-II, enfocados en tecnologías para apoyar la movilidad de personas con discapacidad visual en el transporte público y en interiores de edificios.

“Nuestro país no se escapa de esta realidad. Como parte de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), se identificaron barreras físicas, arquitectónicas y tecnológicas que afectan a este grupo poblacional. Los resultados evidenciaron que la falta de transporte público accesible es una barrera estructural clave, al limitar la participación social y la independencia de las personas con discapacidad. Asimismo, se requiere asegurar la disponibilidad de recursos y tecnologías de asistencia en el entorno académico”, dijo Montes.

