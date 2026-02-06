Comunidades indígenas del mundo se reunirán en Colón

La Playa Chiquita, en el distrito de Santa Isabel, provincia de Colón, acogerá del 27 de febrero al 16 de marzo el "Tribal Gathering Panamá 2026", uno de los encuentros culturales más relevantes a nivel internacional que congrega a comunidades indígenas de distintas regiones del planeta en un espacio de intercambio de saberes, tradiciones, arte y conciencia ambiental.

Se trata de un movimiento cultural que promueve el respeto por las raíces indígenas, fortalece la identidad de los pueblos originarios y construye puentes entre culturas, generaciones y continentes a través de experiencias vivas y participativas.

A lo largo de 18 días, los asistentes podrán participar en ceremonias al amanecer, talleres educativos, presentaciones artísticas, exposiciones de arte indígena, ferias artesanales y espacios de diálogo intercultural, en escenarios diseñados sobre la arena y rodeados por la selva tropical y la brisa del Caribe.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura (MiCultura), los fondos recaudados estarán destinados a la creación y sostenimiento del Comedor Infantil Permanente en la Comarca Valle Ñopo, iniciativa que busca garantizar alimentación y bienestar a la niñez indígena panameña.