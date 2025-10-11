ANCON recibe Premio Internacional de Guardabosques 2025

La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) fue reconocida entre 400 nominados de 56 países, como una de las ganadoras del IUCN–WCPA International Ranger Award 2025.

La iniciativa de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y su Comisión Mundial de Áreas Protegidas, en alianza con la International Ranger Federation y socios. El anuncio se realizó en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza en Abu Dabi, destacando el servicio a las comunidades y los resultados comprobables de conservación en áreas protegidas.

El premio que distingue a 7 equipos de guardabosques de todo el mundo resalta la labor del equipo de la Reserva Natural Privada Punta Patiño de ANCON, en Darién.

Con tan solo cuatro guardabosques, protegen 30,000 hectáreas de bosques y humedales, incluyendo 4,000 hectáreas de manglares reconocidos como Sitio Ramsar en el Golfo de San Miguel: la reserva natural privada más grande de Panamá y un refugio clave de biodiversidad.

“Nuestro equipo de guardabosques patrulla por tierra y agua para proteger bosques, ríos y manglares y la gran diversidad de animales y aves que habitan en ellos. A pesar de recursos limitados para cuidar esta extensa área, trabajamos para reducir la tala y la cacería y monitoreamos especies en peligro como el jaguar, el Águila harpía y la tortuga carey. Punta Patiño evidencia la gran biodiversidad de Darién y el papel de Panamá en la conservación de especies del planeta”, expresó Yolani Holmes, coordinadora de proyectos y de la red de reservas privadas de ANCON.

Adrián Benedetti, director ejecutivo de ANCON, señaló: “Este premio honra el coraje y compromiso del pequeño equipo de guardabosques de Punta Patiño y confirma que el modelo de reserva natural privada de ANCON funciona: protege biodiversidad, cuida manglares y bosques que sostienen vidas y fortalece a las comunidades. Agradecemos a la UICN–WCPA y aliados por este reconocimiento; lo convertiremos en más capacitación, equipamiento y patrullajes para defender este patrimonio de Panamá”