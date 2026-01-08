San Miguelito: Lanzan plataforma con IA para reforzar la vigilancia del dengue

El Ministerio de Salud (Minsa) puso en macha en San Miguelito un plan piloto de la plataforma VANESSA (Vigilancia Activa Inteligente Nacional para la Educación en Salud y Seguimiento de Arbovirosis), una herramienta innovadora basada en inteligencia artificial que fortalecerá la promoción de la salud y la vigilancia epidemiológica comunitaria.

Manuel Zambrano, viceministro de Salud, señaló que, en su primera fase, VANESSA funcionará como un asistente virtual tipo bot, accesible a través de la Plataforma WhatsApp, que permitirá a la población reportar de manera sencilla criaderos de mosquitos y casos sospechosos de dengue.

Tendrá una duración inicial de seis meses, comprendidos entre enero y junio de 2026, y forma parte de un modelo de implementación de fases que permitirá su fortalecimiento y escalamiento progresivo, de acuerdo con los resultados obtenidos y las capacidades operativas.

Ana Rivieré Cinamond, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indicó que el uso de estas nuevas tecnologías busca involucrar a la comunidad en la identificación de los criaderos de mosquito, para que los equipos de salud se activen y puedan controlar los casos.

Para realizar reportes de criaderos de mosquito y casos de dengue a través de la plataforma VANESSA, las personas pueden hacerlo al número de WhatsApp 6781-7409.

La plataforma VANESSA recibirá los reportes que incluirán geolocalización, fotografías y texto, lo que facilitará la consolidación de la información en tiempo real para su análisis, el monitoreo y la toma de decisiones basadas en evidencia por parte de las autoridades sanitarias.