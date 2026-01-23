Festival cultural inaugurará el Foro Económico en Panamá

La líder indígena guatemalteca Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y Carmen Aristegui, una de las voces más influyentes del periodismo latinoamericano, forman parte de la lista de expositores que participarán en el Festival de Ideas “Voces por Nuestra Región”. Cultura que mueve el mundo”, organizado por CAF – Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, el próximo 27 de enero en el Panama Convention Center.

El festival, que será inaugurado por el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, marca el inicio de la agenda del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se celebrará del 27 al 30 de enero, reuniendo a líderes empresariales, autoridades y tomadores de decisión para posicionar a la región como una “región solución” frente a los grandes retos globales.

La programación abordará temas como música, literatura, arte originario y contemporáneo, moda sostenible, plataformas digitales, infraestructura cultural y políticas públicas, además de la presentación de publicaciones y proyectos de CAF vinculados a cultura y sostenibilidad.

LEE TAMBIÉN: Hernández califica medida de tope de refrendo a San Miguelito como 'exagerada'

El encuentro reunirá también a referentes panameños del arte, la cultura y la gastronomía, como Antonio Murzi, coleccionista y promotor de arte, y Mario Castrellón, chef y dueño del Grupo Maito, reconocido por su aporte a la proyección internacional de la gastronomía panameña.

Además, se desarrollarán sesiones simultáneas sobre temas como Territorios del arte: mercado, coleccionismo y patrimonio, Inversión cultural y desarrollo territorial. Destaca el panel “Ocuparse de lo público”, que reunirá a Carmen Aristegui (México) y Juan Gabriel Vásquez (Colombia) para dialogar sobre el rol del escritor, el intelectual y el periodista frente a los desafíos contemporáneos.