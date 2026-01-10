Biblioteca de San Miguelito logra fondo internacional para su renovación

El proyecto de renovación de la Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera, ubicada en San Miguelito, ha sido seleccionado como uno de los ganadores de la 13.ª Convocatoria de Ayudas Iberbibliotecas 2025, informó el Ministerio de Cultura (MiCultura).

A esta convocatoria se presentaron 176 proyectos de toda Iberoamérica, de los cuales solo 125 lograron pasar la etapa de preselección. Panamá logró posicionarse dentro del selecto grupo de los 23 ganadores, destacando entre propuestas de países como España, México, Colombia, Chile y Brasil.

El proyecto galardonado, "Construyendo comunidad a través de la lectura", busca transformar la biblioteca de San Miguelito en un modelo de gestión, inclusión y acceso a la cultura a nivel comunitario.

La iniciativa fue presentada por Micdonia Quirós, bibliotecaria en representación del Ministerio de Cultura, quien identificó en esta convocatoria internacional la oportunidad clave para impulsar el recinto.