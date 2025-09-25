Vida - 25/9/25 - 05:39 PM

Charla a estudiantes: ¡Aprendiendo a detectar el amor tóxico!

La actividad fue organizada por el Observatorio Panameño de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo,

 

Por: Redacción / Crítica -

Más de un centenar de estudiantes del Colegio Parroquial San Judas Tadeo participaron en una charla sobre “Noviazgo Saludable y Noviazgo Violento”, donde aprendieron a reconocer las señales de alerta en relaciones peligrosas y cómo construir vínculos basados en el respeto y la comunicación.

La actividad fue organizada por el Observatorio Panameño de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, como parte de su misión de prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

La capacitación estuvo a cargo de Ismaury Mosquera, oficial de Derechos Humanos, y Ana Escobar, de la Fundación Vida Mujer, quienes guiaron a los jóvenes en temas como autonomía personal, mitos del amor romántico y los límites que deben existir en una relación.

Los estudiantes participaron activamente y se comprometieron a difundir el mensaje de respeto e igualdad en sus círculos sociales.

 

Te puede interesar

Charla a estudiantes: ¡Aprendiendo a detectar el amor tóxico!

Charla a estudiantes: ¡Aprendiendo a detectar el amor tóxico!

 Septiembre 25, 2025
Estudio para comprender la migración de la ballena azul

Estudio para comprender la migración de la ballena azul

 Septiembre 20, 2025
Panamá lidera la vacunación contra el VPH en América Latina

Panamá lidera la vacunación contra el VPH en América Latina

 Septiembre 19, 2025
Insecto matador mueve sus patas traseras para defenderse

Insecto matador mueve sus patas traseras para defenderse

 Septiembre 19, 2025
Google: Todas las apps de los Android deberán estar verificadas

Google: Todas las apps de los Android deberán estar verificadas

Septiembre 08, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé
La violencia cobra otra víctima en San Miguelito

La violencia cobra otra víctima en San Miguelito