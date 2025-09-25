Charla a estudiantes: ¡Aprendiendo a detectar el amor tóxico!
Más de un centenar de estudiantes del Colegio Parroquial San Judas Tadeo participaron en una charla sobre “Noviazgo Saludable y Noviazgo Violento”, donde aprendieron a reconocer las señales de alerta en relaciones peligrosas y cómo construir vínculos basados en el respeto y la comunicación.
La actividad fue organizada por el Observatorio Panameño de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, como parte de su misión de prevenir la violencia contra mujeres y niñas.
La capacitación estuvo a cargo de Ismaury Mosquera, oficial de Derechos Humanos, y Ana Escobar, de la Fundación Vida Mujer, quienes guiaron a los jóvenes en temas como autonomía personal, mitos del amor romántico y los límites que deben existir en una relación.
Los estudiantes participaron activamente y se comprometieron a difundir el mensaje de respeto e igualdad en sus círculos sociales.