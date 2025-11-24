Vida - 24/11/25 - 07:00 PM

CSS destapa boicot y pone candado a las citas del 2026



 

La Caja de Seguro Social (CSS) salió hoy con un mensaje fuerte y claro: alguien abrió sin permiso las agendas de citas del 2026 en la Ciudad de la Salud, y lo hizo por fuera de todos los procesos formales. Un movimiento que, según la entidad, huele a boicot contra el sistema y afecta directamente a los asegurados que solo buscan una atención digna.

La institución advirtió que toda publicación que circule anunciando citas para 2026 es falsa, y debe ser ignorada de inmediato por la población. 

La CSS recordó que la única información válida saldrá por sus canales oficiales, sin intermediarios ni mensajes sospechosos.

Ninguna instalación médica está autorizada a abrir agendas por su cuenta, subraya la entidad, y menos sin cumplir con el proceso interno que garantiza orden, control y una correcta proyección de pacientes.

La CSS informó que ya se abrió una investigación para identificar a los responsables de habilitar estas citas a escondidas, causando confusión y afectando la calidad del servicio.

La institución dejó claro que rechaza cualquier intento de sabotaje y que los equipos que hayan activado agendas sin permiso serán sancionados.

Mañana, 25 de noviembre, la CSS continuará con el proceso de asignación de citas en la Ciudad de la Salud para corregir el desorden generado. 

También reforzará los protocolos de gestión: más personal operativo, flujos mejor organizados y comunicación directa con los usuarios para que nadie quede perdido en el proceso.

La entidad cerró diciendo que la gente no debe confiar en ningún anuncio sobre citas o aperturas de agendas que no venga directamente de la CSS.

 

