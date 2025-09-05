Vida - 05/9/25 - 03:34 PM

Golfo de Panamá no registró afloramiento marino por primera vez

Según el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, el debilitamiento de los vientos alisios fue la causa de este evento.

 

Por: Redacción/Vida -

El fenómeno natural del afloramiento, que acontece todos los años en el Golfo de Panamá, no sucedió por primera vez en 2025. 

De acuerdo con un estudio liderado por científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), el debilitamiento de los vientos alisios fue la causa de este evento. Este hallazgo advierte sobre los impactos del clima en procesos oceánicos fundamentales y en las comunidades costeras que dependen de ellos.

Los científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI por sus siglas en inglés), han estudiado este fenómeno y sus registros indican que esta surgencia estacional, que ocurre entre enero y abril, ha sido una característica constante y predecible del golfo durante al menos 40 años. 

Sin embargo, los científicos recientemente registraron que en 2025, este proceso oceanográfico vital no ocurrió por primera vez. Como resultado, se atenuaron los descensos de temperatura y los aumentos de productividad típicos de esta época del año. 

Los expertos sugieren que una reducción significativa en los patrones de viento fue la causa de este evento sin precedentes, revelando cómo la alteración del clima puede modificar rápidamente procesos oceánicos fundamentales, que han ofrecido sustento a comunidades costeras pesqueras por miles de años. Sin embargo, se necesita más investigación para determinar una causa más precisa y sus posibles consecuencias para la pesca.

Este hallazgo resalta la creciente vulnerabilidad de los sistemas de surgencia tropical que, a pesar de su enorme importancia ecológica y socioeconómica, siguen siendo escasamente monitoreados. 

También subraya la urgencia de fortalecer las capacidades de observación y predicción océano-climática en las regiones tropicales del planeta.

