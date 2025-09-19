Insecto matador mueve sus patas traseras para defenderse

Científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá descubrieron que el movimiento de las patas traseras del insecto matador es más que un simple espectáculo: le ayuda a protegerse de los depredadores.

El insecto matador (Bitta alipes) tiene unas llamativas ‘banderas’ rojizas en las patas traseras y realiza un complejo movimiento con ellas. Pero la razón por la que estos insectos realizan este comportamiento ha sido un misterio hasta ahora.

La selección sexual parecía una explicación probable. Los machos agitaban sus banderas para atraer a las hembras. Sin embargo, cuando los científicos comprobaron esta hipótesis, no encontraron pruebas: tanto los machos como las hembras agitaban sus patas, y este movimiento no guardaba relación con el cortejo ni con la competencia.

Esto aumentó el misterio: si no era para atraer pareja, ¿por qué evolucionar un comportamiento tan llamativo y aparentemente costoso energéticamente?.

Un nuevo estudio publicado en Current Zoology por los investigadores de STRI Connor Evans-Blake, Juliette Rubin y Ummat Somjee ofrece una respuesta. Estas coloridas ‘banderas’ no parecen atraer a las parejas, sino disuadir a los depredadores. El equipo expuso a los insectos matadores a dos artrópodos diferentes: mantis religiosas depredadoras y saltamontes inofensivos.

Registraron casi 3000 movimientos de patas. Los resultados fueron sorprendentes: en promedio, los insectos aumentaron su comportamiento de agitar las patas siete veces en presencia de mantis, pero apenas respondieron a los saltamontes. Aún más revelador es que las mantis nunca atacaron a los insectos que agitaban activamente las patas.

Los resultados muestran que agitar las patas es un comportamiento anti-depredador, que se utiliza específicamente cuando se avecina el peligro. Para documentar si se da un comportamiento similar de agitar las patas en otras especies de la familia, los investigadores realizaron observaciones directas en Panamá y buscaron vídeos en Internet. Descubrieron que al menos cinco especies relacionadas con patas en forma de bandera muestran comportamientos similares de agitar las patas, lo que sugiere una estrategia evolutiva más amplia entre estos insectos que se alimentan de plantas.

Todos estos insectos que agitan las patas se alimentan de enredaderas de pasiflora, conocidas por contener toxinas, y por lo tanto pueden estar anunciando sus propias defensas químicas con estos movimientos audaces. Pero ¿cómo reduce el agitar de las patas los ataques de los depredadores? El mecanismo preciso sigue siendo un misterio. ¿El agitar de las patas comunica la posible toxicidad de los insectos, confunde la visión de los depredadores o intimida a los atacantes con movimientos exagerados?

“Nos quedan más preguntas que respuestas”, comentó el autor principal, Ummat Somjee. “Pero esa es la belleza de estudiar los insectos: hay cientos de miles de especies, la mayoría de ellas completamente sin estudiar, y cada vez que las observamos de cerca descubrimos comportamientos que cambian nuestra forma de pensar sobre la evolución”.