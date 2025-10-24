Invertirán $1.3 millones de dólares en proyectos para conservar aves

Este jueves se realizó la presentación oficial de “Conserva Aves Panamá”; iniciativa que busca fortalecer la conservación de hábitats prioritarios para aves migratorias, endémicas y amenazadas, mediante la creación y manejo efectivo de áreas protegidas y territorios conservados por comunidades locales, mujeres y pueblos indígenas.

Con un financiamiento aproximado de 1.3 millones de dólares se desarrollarán iniciativas en diversas regiones del país, enfocadas en la conservación de hábitats, el manejo de paisajes productivos y el fortalecimiento del liderazgo comunitario.

La Fundación Natura lidera la implementación de la iniciativa en el país, con la Sociedad Audubon de Panamá como socio técnico y articulador de acciones en campo. Ambas organizaciones trabajarán junto al Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y con seis organizaciones locales seleccionadas mediante convocatoria nacional. Sus proyectos abarcan ecosistemas clave para la conectividad biológica, el bienestar local y la resiliencia ante el cambio climático.

“Las aves son guardianes de nuestros bosques, ríos y manglares, son indicadores de la salud de la naturaleza y parte esencial del equilibrio que sostiene toda forma de vida en nuestro país. Conserva Aves se resume a un esfuerzo hemisférico que une a organizaciones, comunidades y gobiernos desde Canadá hasta Sudamérica con un propósito común, conservar los hábitats de las aves migratorias, endémicas y amenazadas y garantizar así la supervivencia de las especies de las que también depende nuestro propio bienestar. Gracias a la Fundación Natura, Audubon Panamá, ANCON, CEASPA, Fundación Naturaleza y Ciencia 507, Wildlife Conservation y todas las demás organizaciones y fundaciones, así como al Gobierno de Canadá, que hacen posible este esfuerzo conjunto por la vida”, dijo el ministro Navarro.

La iniciativa Conserva Aves actualmente se implementa en 9 países con el objetivo de impulsar la creación, consolidación, manejo y fortalecimiento de 100 o más nuevas áreas protegidas subnacionales que cubran, al menos 2 millones de hectáreas para el 2030.

En Panamá, la iniciativa prioriza territorios de alta importancia biológica y social, contribuyendo a los compromisos nacionales de conservación, restauración de ecosistemas y participación comunitaria, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal