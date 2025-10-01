Vida - 01/10/25 - 11:17 AM

Museo Belisario Porras inicia proceso de renovación



La Fundación Belisario Porras y el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC) suscribieron un convenio de cooperación orientado a la realización de un diagnóstico integral del Museo Belisario Porras, ubicado en Las Tablas, provincia de Los Santos.

El acuerdo tiene como finalidad establecer una hoja de ruta para la renovación y modernización del recinto, a fin de garantizar que este importante espacio cultural continúe preservando y difundiendo el legado histórico del presidente Belisario Porras, en un formato que responda a las exigencias de la museografía contemporánea.

El diagnóstico comprenderá la evaluación del estado actual del museo, la revisión de sus colecciones, instalaciones y guion museológico, así como la identificación de oportunidades de actualización tecnológica y pedagógica que fortalezcan la experiencia de los visitantes.

Fernando Aramburú Porras, presidente de la Fundación Belisario Porras, manifestó que _“este es el primer paso a fin de impulsar la renovación del Museo Belisario Porras, y estamos convencidos de que, de la mano del CIHAC, podremos llegar a las nuevas generaciones de panameños que quieren conocer el prolífico legado del Dr. Belisario Porras, nativo de la ciudad de Las Tablas.”_

Con esta iniciativa, ambas instituciones ratifican su compromiso con la preservación de la memoria histórica de Panamá y con la promoción de una oferta cultural que fomente la identidad, el conocimiento y la valoración del patrimonio nacional.

En un centro de investigaciones afiliado al Ministerio de Cultura de Panamá con la misión de estudiar de manera científica la historia, la cultura y el patrimonio cultural panameño con el fin de promover los derechos culturales, el diálogo intercultural, el desarrollo sostenible y la protección del patrimonio cultural panameño.

