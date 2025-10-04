Orquesta Sinfónica presentó el concierto 'La Magia del Cine'

La Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, bajo la dirección del maestro Ricardo Risco, presentó con gran éxito el concierto “La Magia del Cine” en el Teatro Balboa, que registró una gran asistencia.



El programa reunió algunas de las bandas sonoras más reconocidas del séptimo arte, en un recorrido que abarcó desde los cláscos de la ciencia ficción hasta la magia de Disney y un homenaje a John Williams.



La primera parte, titulada “La Música de las Galaxias”, incluyó Así habló Zaratustra de Richard Strauss, célebre por su presencia en 2001: Odisea del Espacio, así como temas emblemáticos de John Williams para la saga Star Wars —entre ellos la Marcha Imperial y el Tema de Rey—, además del recordado tema de E.T. y la música de Los Vengadores de Alan Silvestri.



En la segunda sección, “La Magia de Disney”, el público disfrutó de piezas de animación que han trascendido generaciones: Un mundo ideal (Aladino), El Rey León, Sé nuestra invitada (La Bella y la Bestia), además de los éxitos contemporáneos Frozen y Piratas del Caribe.



El cierre estuvo dedicado a un Homenaje a John Williams, con la interpretación de fragmentos de Indiana Jones, Harry Potter, La lista de Schindler —con la participación del violinista Arturo Rey como solista— y Superman.



Con este concierto, la Orquesta Sinfónica Nacional logró acercar la música sinfónica a un público diverso, resaltando el valor de las grandes partituras cinematográficas y el encanto que despiertan en quienes disfrutan de estos mágicos encuentros musicales.