Panamá lidera la vacunación contra el VPH en América Latina

MSD y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) firmaron un acuerdo innovador para suministrar la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en países de América Latina y el Caribe a través del Fondo Rotatorio Regional.

Este acuerdo convierte a Panamá en el primer país de la región en incluir en su Esquema Nacional de Vacunación la vacuna con la mayor cobertura de tipos de VPH disponible en el mercado, aplicada a niñas y niños de 10 años. La medida fortalece los programas de inmunización y avanza hacia la eliminación del cáncer de cuello uterino.

“Estamos comprometidos con la reducción de los cánceres y enfermedades relacionados con el VPH y la eliminación del cáncer de cuello uterino”, dijo Sarah Aiosa, presidenta de MSD para América Latina. “Este acuerdo permitirá aumentar la cobertura y disponibilidad de vacunas en los países que más lo necesitan”.

El VPH está vinculado a casi todos los casos de cáncer cervicouterino y también a gran parte de los casos de cáncer anal. Solo en 2022, más de 78,000 mujeres en la región fueron diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, y más de 40,000 fallecieron. En Panamá, esta enfermedad es la segunda causa de muerte entre mujeres, con unas 200 defunciones anuales.

La estrategia global para eliminar el cáncer de cuello uterino, respaldada por la OMS, se basa en tres pilares: vacunación, detección y tratamiento oportuno de lesiones precancerosas.

Panamá ha vacunado niñas desde 2008 y varones desde 2016, consolidando su liderazgo regional en la lucha contra esta enfermedad.

MSD, con más de 130 años de operación global, ha invertido más de 2 mil millones de dólares para aumentar la capacidad de producción de vacunas contra el VPH y garantizar un suministro equitativo.

El acuerdo con la OPS se suma a esta iniciativa, asegurando acceso a millones de personas en la región y fortaleciendo los programas de inmunización existentes en 150 países.