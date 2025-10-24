Panamá se alista para el Bienal de Arte de Venecia

Panamá se prepara para presentarse por segunda ocasión en el Bienal de Arte de Venecia.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, el jurado se encuentra revisando las propuestas 89 presentadas en el proceso de convocatoria (13 colectivas y 76 artistas) y el 7 de noviembre será anunciado oficialmente su decisión.

“Es muy importante tener el nombre de Panamá en uno de los pabellones de la bienal de ate de Venecia, porque es una plataforma que expone lo más grande del arte visual a nivel internacional y que los artistas panameños estén en esa plataforma realmente demuestra que nivel de talento de nuestro país”, recalcó Gianni Bianchini, Director Nacional de Las Artes del Ministerio de Cultura.

Bianchinni comentó que el proceso 2026 ha sido un ejercicio inspirador, de participación y compromiso nacional; un esfuerzo transparente abierto y que se ha caracterizado por el entusiasmo de los artistas, colectivos y gestores culturales.

En la primera participación panameña en la Bienal de Arte de Venecia se recaudaron casi 300 mil dólares, en su mayoría provenientes de aportes privados y ciudadanos.

Además, 45 mil personas visitaron el Pabellón Nacional de Panamá en Venecia.

A destacar que la exposición “Surcos: en el cuerpo y en la tierra”, es la muestra que presenta las obras del primer Pabellón Nacional de Panamá en la Bienal de Arte de Venecia 2024, que exhibe en el Museo del Canal.