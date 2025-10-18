Roberto King recibe el reconocimiento Iberoamericano 'Guillermo Heras'

El gestor cultural panameño Roberto Enrique King Maldonado, presidente de la Fundación por las Artes Escénicas y Audiovisuales (FAE), recibió el “Reconocimiento a la Gestión Escénica Iberoamericana Guillermo Heras”.

La distinción es otorga el Programa Iberescena por primera vez, en el marco del Año Iberoamericano de las Artes Escénicas 2025.

El reconocimiento, que lleva el nombre del dramaturgo y gestor español Guillermo Heras, honra la trayectoria de quienes han impulsado el desarrollo de las artes escénicas como espacio de creación, intercambio y fortalecimiento cultural en Iberoamérica.

En esta edición, el galardón distingue la labor de King Maldonado, cuya gestión ha sido clave para la proyección del teatro panameño en la región y la creación de redes de colaboración entre artistas y productores.

Durante la ceremonia intervinieron Enrique Vargas, Coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); Javier Valenzuela, Presidente del Programa Iberescena y Renán Fernández, representante de Panamá ante el programa.

La velada incluyó un tributo audiovisual a Guillermo Heras, un video biográfico del homenajeado, y concluyó con las palabras de Gianni Bianchini, director Nacional de las Artes, quien resaltó el valor de este reconocimiento como reflejo del aporte panameño a la escena iberoamericana.