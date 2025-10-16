Yankee ahora recomienda separar bienes y su ex lo demanda por $10 millones

El cantante reguetón Daddy Yankee anunció una etapa transformadora en su carrera, todo después de retirarse de los escenarios en 2023. Ahora regresa con una inspiración basada en su fe cristiana que marcará su música de ahora en adelante, además, envía un consejo a los hombres que se casan.

Hablando de música, hace unas horas anunció su próximo álbum llamado Lamento En Baile, cuyo lanzamiento está programado para el 26 de octubre. El título alude al Salmo 30:11, que refleja transformación de la tristeza en alegría, dejando claro el tono espiritual y esperanzador de esta etapa.

El sencillo principal que acompaña este nuevo capítulo es “Sonríele”, un merengue alegre que apunta a inaugurar este proyecto con energía positiva y mensaje inspirador.

¿Qué dijo de su exmujer?

Tras 30 años de estar casado dijo que enfrentó un divorcio que transformó su vida personal, profesional y espiritual. Así lo relató en una entrevista con la revista Billboard en Español, la primera que concedió desde que anunció su conversión al cristianismo y la separación definitiva de su esposa, Mireddys González, en diciembre de 2024.

Allí confesó que el proceso legal incluyó disputas por temas financieros y de negocios, pues González también fue presidenta de su sello discográfico y parte central de su equipo de trabajo. Según indicó, esta experiencia lo obligó a asumir por completo el manejo de sus asuntos profesionales

Ramón Ayala, nombre real del famoso, aseguró que, pese a contar con asesores, ahora dedica tiempo cada semana a gestionar su carrera personalmente. También señaló que, tras esta vivencia, aconseja a los músicos jóvenes casarse con capitulación matrimonial, incluso si aún no son reconocidos ni tienen éxito, porque “la música es impredecible”.

En resumen para los que no entienden el término, se casarse con capitulaciones significa firmar un contrato legal (llamado capitulaciones matrimoniales) antes de casarse para establecer el régimen económico del matrimonio, como la administración de bienes, ingresos y deudas.

Yankee explicó que la desconexión emocional lo alejó de su principal refugio: la música. Por primera vez, perdió la inspiración, un momento que interpretó como una señal para fortalecer su dependencia espiritual. Explicó que en medio de esa crisis encontró consuelo en su fe, lo que lo llevó a retomar su carrera musical con una nueva perspectiva.

Sobre su nueva música, en la entrevista con Billboard, explicó que su mayor reto no es solo crear canciones inspiradas por la fe, sino lograr que ese mensaje impacte directamente en la cultura pop. Aseguró que este es su nuevo llamado como artista y como creyente.

¡Otra demanda de Mireddys!

Y mientras todo esto pasaba, la representación legal de Mireddys González Castellanos, exesposa del cantante, presentó una moción ante el Tribunal de Carolina en la que se acusa al artista de incurrir en prácticas que, a su entender, constituyen “violencia económica”.

Además de eso, pidió a la corte que se impongan medidas urgentes y que se le ordene al intérprete de éxitos como “Gasolina”, “Con calma” y “Limbo” adelantar $10 millones de su participación en la sociedad de bienes gananciales, bajo apercibimiento de desacato.

“Acudimos al tribunal en carácter urgente, en solicitud se expidan las medidas cautelares ya solicitadas. Además, se ordene so pena de desacato se adelante a la demandante la cantidad de $10,000,000.00 de su participación ganancial, derecho que le asiste, lo cual ha sido imposible lograr desde que el demandado tiene el control de todo el capital efectivo de la masa postganancial”, dice la moción.