¿Se pueden transmitir las bacterias bucales por los besos?

¿Un beso puede contagiar una caries? De acuerdo con la especialista en odontología cosmética y regenerativa Vivian Menéndez, aunque las caries no se “pegan” como un resfriado, las bacterias que las causan sí pueden transmitirse entre personas, especialmente a través de la saliva, sí.

Según la doctora Menéndez, los bebés nacen sin bacterias en la boca, por lo que suelen adquirirlas de los adultos cercanos, en especial de las madres, al compartir cubiertos o dar besos en la boca. De esta manera, los hábitos cotidianos pueden facilitar la transmisión de las bacterias que eventualmente causan caries.

“Existen ciertas bacterias, en específico el Streptococcus mutans, que son capaces de destruir el esmalte dental a través de los ácidos que producen”, explicó.

Añadió: “Estos ácidos se forman cuando quedan restos de comida en los dientes, y las bacterias los aprovechan para multiplicarse”.

LEE TAMBIÉN: Panamá registra una inflación del -0,02 % en octubre

“Cuando somos adultos, la mayoría ya tenemos en la saliva Streptococcus mutans, pero para que se produzca una caries es necesario que exista también la placa dental”, aclara. “Esa película de restos de comida que no se retira con el cepillado es el ambiente perfecto para que las bacterias actúen”.

La especialista resalta que las caries son una infección multifactorial, donde influyen la higiene, la dieta y los hábitos de cuidado.

Las recomendaciones de la Dra. Vivian Menéndez para prevenir las bacterias bucales son simples pero efectivas: Cepillarse los dientes después de cada comida, evitar compartir utensilios o cepillos dentales, no besar en la boca a los bebés o niños pequeños, visitar regularmente al dentista para limpiezas y revisiones.

“La prevención empieza en casa”, concluye la Dra. Menéndez. “Cuidar tu higiene oral no solo protege tu sonrisa, sino también la de las personas que más quieres”.