Alajuelense busca título 31 y Saprissa extender a la gran final en Costa Rica

Todo quedó para definirse este sábado entre Alajuelense y Saprissa (equipo de los panameños Fidel Escobar y Gustavo Herrera), durante el juego de vuelta de la final.

Manudos y morados volverán a encontrarse a las 8:00 p. m. (hora de Panamá) en el estadio Alejandro Morera Soto, tras el empate 2-2 del primer encuentro, en el que el panameño Fidel Escobar anotó uno de los goles y se espera sea titular en este duelo importante.

Para la Liga surge la posibilidad de celebrar por fin la ansiada corona 31 en caso de superar al Monstruo.

Alajuelense no conquista el título nacional desde diciembre de 2020.

"Las finales contra Saprissa siempre son difíciles. En este semestre hemos tenido la desventaja de exponerse en Centroamericana y el rival ha tenido tiempo de estudiarnos. Hemos lidiado con esto", aseguró Óscar Ramírez, entrendor de Alajuelense.

Mientras tanto, Saprissa sabe de la necesidad de dar un golpe en el Morera Soto con el objetivo de extender la serie a dos partidos más.

"A muchos les gusta recordarnos el pasado reciente de que tenemos cuánto tiempo de no ganarle a Alajuelense, y mucho más en su terreno de juego, pero les puedo recordar por experiencia propia que en el Morera Soto hemos hecho buenos partidos, normalmente hemos hecho buenos partidos", afirmó el técnico Vladimir Quesada.

La gran final también sería frente a los manudos.

Para este compromiso, en caso de igualdad tras los 90 minutos, se disputarán tiempos extra y, de persistir el empate, lanzamientos desde el punto penal.