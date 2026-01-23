Azarías Londoño seguirá en Universidad Católica de Ecuador

El panameño Azarías Londoño se mantendrá jugando con el equipo de la Universidad Católica de Ecuador para la temporada 2026, anunció el club sudamericano en sus redes sociales.

“Nuestro héroe Cammarata Azarías Londoño seguirá vistiendo la camiseta celeste cielo y luchando por nuestros objetivos”, posteó el club Universidad Católica de Ecuador al referirse a la continuidad del delantero panameño.

Londoño tuvo una buena temporada con Universidad Católica, al marcar en la liga Pro Serie A 5 goles y nueve asistencias; en el Hexagonal del torneo local marcó dos goles y tuvo una asistencia; en la Copa Sudamericana anotó tres goles; y en la Copa Ecuador anotó dos unidades.

Hay que destacar que el jugador también contribuyó a la clasificación de Panamá al Mundial 2026, principalmente en la parte final de la Eliminatoria de Concacaf.