Deportes - 23/1/26 - 12:00 AM

Azarías Londoño seguirá en Universidad Católica de Ecuador

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El panameño Azarías Londoño se mantendrá jugando con el equipo de la Universidad Católica de Ecuador para la temporada 2026, anunció el club sudamericano en sus redes sociales.

“Nuestro héroe Cammarata Azarías Londoño seguirá vistiendo la camiseta celeste cielo y luchando por nuestros objetivos”, posteó el club Universidad Católica de Ecuador al referirse a la continuidad del delantero panameño.

Londoño tuvo una buena temporada con Universidad Católica, al marcar en la liga Pro Serie A 5 goles y nueve asistencias; en el Hexagonal del torneo local marcó dos goles y tuvo una asistencia; en la Copa Sudamericana anotó tres goles; y en la Copa Ecuador anotó dos unidades.

Hay que destacar que el jugador también contribuyó a la clasificación de Panamá al Mundial 2026, principalmente en la parte final de la Eliminatoria de Concacaf.

Te puede interesar

Ángel Orelien y José Calderón refuerzan al Sporting San Miguelito

Ángel Orelien y José Calderón refuerzan al Sporting San Miguelito

Enero 22, 2026
avanza a tercera ronda en Australia

avanza a tercera ronda en Australia

Enero 22, 2026
Fermín: ‘Hemos hecho un gran trabajo; nos merecíamos la victoria’

Fermín: ‘Hemos hecho un gran trabajo; nos merecíamos la victoria’

 Enero 22, 2026
Bellinger se queda con los Yankees, acuerda contrato por cinco años

Bellinger se queda con los Yankees, acuerda contrato por cinco años

 Enero 22, 2026
Nueve plazas por definir para playoffs de la ‘Champions League’

Nueve plazas por definir para playoffs de la ‘Champions League’

 Enero 22, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo

¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo
Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista

Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí