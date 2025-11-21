Baloncesto iniciará prácticas este lunes para Eliminatoria Mundialista

El baloncesto panameño se alista para sus primeros partidos de la Eliminatoria para el Mundial de 2027 que se disputará en Catar.

Este lunes 24 de noviembre iniciarán los entrenamientos de la preselección nacional con miras a su debut ante Uruguay el próximo jueves 27 de noviembre a las 8:40 de la noche (hora de Panamá).

NO DEJES DE LEER: FIFA suspende de nuevo al Presidente de la Federación Panameña de Fútbol

Las prácticas tendrán como sede la arena Roberto Durán y estarán encabezadas por el técnico Gonzalo García y su cuerpo técnico.

Se conoció que el fin de semana estarán arribando a Panamá la mayoría de los jugadores que fueron convocados a afrontar el inicio de este clasificatorio.

Para esta ventana fueron convocados: Jhivvan Jackson, Iverson Molinar, Ricardo Lindo Jr., Eric Romero, Akil Mitchell, Ernesto Oglivie, Ezequiel Bell, Trevor Gaskins, Judah Brown, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Jonathan Salazar,Gil Atencio, Amílcar Sánchez, Daniel Girón, Roberto Armstrong, Joshua Lemon, Luis Rodríguez, Aaron Gedeón, Eugenio Luzcando, Carlos Javier Rodríguez, Josimar Ayarza, Javier Carter e Isaac Muller.

Además del director técnico Gonzalo García, están el cuerpo técnico Imanol Hernández Cané, Alberto Adrián Duque y Bryan Waithe; Manuel Álvarez, Preparador Físico, Gilberto Llerena, Doctor, Grerys Soto, Fisioterapeuta, José Miguel Samudio, Utilero y Jamaal Levy, Team Leader.

NO DEJES DE LEER: Castelblanco defenderá título en Maratón Internacional de Panamá

Un total de 16 países del continente americano, a partir de este 27 de noviembre, continuarán el camino hacia la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 que se disputará en Catar.

El proceso de competición se extenderá hasta febrero de 2027 y solo siete de esas naciones podrán asegurar su presencia en la cita mundialista.

Los 16 equipos que estarán presentes en esta ocasión son: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.