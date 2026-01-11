Barcelona conquistó de nuevo la Supercopa de España

En un partidazo en Yeda, Barcelona venció al Real Madrid por 3-2 en la final de la Supercopa de España, celebrando su tercer título en cuatro años con los mismos protagonistas.

Raphinha fue la figura con dos goles, mientras Lewandowski y Pedri también brillaron.

En un comienzo intenso, ambos equipos mostraron sus estilos característicos: Barcelona apostó por la posesión y la circulación rápida por las bandas, mientras Real Madrid se replegó y buscó salir en transición. La primera emoción llegó a los 36 minutos, cuando Raphinha aprovechó un error de Rodrygo para abrir el marcador con un contragolpe letal.

El Real Madrid reaccionó rápidamente y empató antes del descanso. Rodrygo cortó su sequía goleadora con un espectacular gol a los 47 minutos, combinando velocidad y habilidad frente a Jules Koundé. Sin embargo, apenas dos minutos después, Lewandowski puso nuevamente en ventaja al Barça tras un pase filtrado de Pedri, quien se destacó por su manejo del balón en el mediocampo. Poco antes del final del primer tiempo, Gonzalo García aprovechó un rebote tras un cabezazo de Dean Huijsen para marcar el 2-2, en medio de las protestas culés por el tiempo adicionado.

En la segunda mitad, Barcelona dominó la posesión y buscó constantemente desbordar la defensa madridista, que se mantuvo organizada con cinco hombres en línea. Federico Valverde fue amonestado a los 59 minutos y salió lesionado a los 68, dando paso a Arda Guler. Cinco minutos después, Raphinha volvió a aparecer para marcar el gol decisivo tras un disparo que se desvió en Raúl Asencio y dejó sin chances a Courtois.

El tramo final del encuentro estuvo marcado por la tensión: Frenkie de Jong fue expulsado, pero Hansi Flick reforzó la defensa ingresando a Ronald Araujo por Lamine Yamal. Barcelona logró sostener la ventaja gracias al control del balón y celebró una victoria clave en un clásico que reunió intensidad, goles y grandes actuaciones individuales.

Con este triunfo, Barcelona suma su tercera Supercopa de España en cuatro años y confirma su dominio en la final ante Real Madrid, consolidando a figuras como Raphinha, Lewandowski y Pedri como protagonistas indiscutidos del torneo.