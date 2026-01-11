Deportes - 11/1/26 - 12:42 PM

Occidente y Panamá Este se miden en el choque estelar del beis juvenil

Los dos equipos se encuentran en el segundo lugar de la tabla de posiciones con marca de cinco triunfos y dos derrotas.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

Tomando en cuenta la tabla de posiciones, el partido entre Panamá Este y Chiriquí Occidente destaca en la jornada de este domingo 11 de enero en la edición 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 'Copa Caja de Ahorros'.

NO DEJES DE LEER: Thomas Christiansen revela convocatoria de jugadores de la LPF para amistosos

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio José De La Luz Thompson, en Chepo, a partir de las 7 de la noche.

Los dos equipos se encuentran en el segundo lugar junto a Coclé con marca de cinco triunfos y dos derrotas, por lo que el ganador se mantendrá en esta posición con miras a ubicarse en la parte de arriba en la tabla de posiciones.

NO DEJES DE LEER: Everardo Rose fue presentado por Universidad Católica de Ecuador

El sábado, tanto los occidentales como los de Panamá Este ganaron. Los primeros vencieron 1-0 a Colón, mientras que los segundos derrotaron 5-4 a Chiriquí.

Te puede interesar

Occidente y Panamá Este se miden en el choque estelar del beis juvenil

Occidente y Panamá Este se miden en el choque estelar del beis juvenil

 Enero 11, 2026
Supercopa: Carvajal dice que mañana será un día importante para Vinícius

Supercopa: Carvajal dice que mañana será un día importante para Vinícius

 Enero 10, 2026
Anthony Davis se lesiona de nuevo: tiene daño en ligamentos de una mano

Anthony Davis se lesiona de nuevo: tiene daño en ligamentos de una mano

Enero 09, 2026
Kylian Mbappé ya está en Arabia Saudita para final de Supercopa ante el Barça

Kylian Mbappé ya está en Arabia Saudita para final de Supercopa ante el Barça

 Enero 09, 2026
Everardo Rose fue presentado por Universidad Católica de Ecuador

Everardo Rose fue presentado por Universidad Católica de Ecuador

 Enero 09, 2026

Los otros cinco partidos de la jornada, que iniciarán también a las 7 de la noche son: Bocas del Toro vs Colón en el Estadio Justino Salinas, La Chorrera; Chiriquí vs Darién en el Estadio de Metetí; Veraguas vs Panamá Metro en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena; Herrera vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera; y Los Santos vs Coclé en el Estadio Remón Cantera de Aguadulce.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas