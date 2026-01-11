Occidente y Panamá Este se miden en el choque estelar del beis juvenil

Tomando en cuenta la tabla de posiciones, el partido entre Panamá Este y Chiriquí Occidente destaca en la jornada de este domingo 11 de enero en la edición 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 'Copa Caja de Ahorros'.

NO DEJES DE LEER: Thomas Christiansen revela convocatoria de jugadores de la LPF para amistosos

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio José De La Luz Thompson, en Chepo, a partir de las 7 de la noche.

Los dos equipos se encuentran en el segundo lugar junto a Coclé con marca de cinco triunfos y dos derrotas, por lo que el ganador se mantendrá en esta posición con miras a ubicarse en la parte de arriba en la tabla de posiciones.

NO DEJES DE LEER: Everardo Rose fue presentado por Universidad Católica de Ecuador

El sábado, tanto los occidentales como los de Panamá Este ganaron. Los primeros vencieron 1-0 a Colón, mientras que los segundos derrotaron 5-4 a Chiriquí.

Los otros cinco partidos de la jornada, que iniciarán también a las 7 de la noche son: Bocas del Toro vs Colón en el Estadio Justino Salinas, La Chorrera; Chiriquí vs Darién en el Estadio de Metetí; Veraguas vs Panamá Metro en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena; Herrera vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera; y Los Santos vs Coclé en el Estadio Remón Cantera de Aguadulce.