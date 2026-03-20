Bayern usará su liga como entrenamiento

Confiado de que conquistará nuevamente la Bundesliga, el Bayern Múnich puede utilizar a la liga alemana como puesta a punto para su duelo de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

El gigante bávaro tiene nueve puntos de ventaja sobre su rival doméstico más cercano y solo ha perdido una vez en toda la temporada, con ocho jornadas por disputarse.

El Unión de Berlín visita el sábado al Bayern, antes de que el actual campeón defensor visite al Freiburg previo a su viaje para enfrentar al Madrid para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.