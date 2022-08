CAI expone hoy invicto y liderato de la Conferencia Oeste de la LPF

El Club Atlético Independiente (CAI) de la Chorrera expondrá hoy su invicto y liderato de la conferencia Oeste de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) cuando enfrente al Atlético Chiriquí.

El encuentro, programado para las 6:15 de la tarde, se jugará en el estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera.

El CAI ha tenido un buen inicio del torneo. Luego de empatar a cero goles con el Veraguas United, tiene dos triunfos consecutivos.

El 29 de julio venció en el derbi chorrerano al San Francisco 2-0, mientras que el pasado sábado goleó 5-0 al Herrera Fútbol Club.

Con dos victorias y un empate, el conjunto chorrerano suma un total de siete puntos para comandar la conferencia Oeste de la LPF.

Por su lado, el Atlético Chiriquí también ha tenido un buen arranque de temporada, al ubicarse en la tercera posición.

Con un partido menos, los del Valle de la Luna tienen cuatro unidades (un triunfo y un empate).

En la primera fecha no pudieron jugar ante el Herrera FC por los cierres de calles. En la segunda fecha venció al Club Deportivo Universitario 3-2 y el pasado viernes empató sin goles frente al San Francisco.

Para hoy martes también están programados otros dos encuentros.

El Herrera FC recibirá al Club Deportivo Universitario en el estadio de Los Milagros a partir de las 8:30 de la noche.

La jornada la abrirán los equipos de San Francisco FC y Veraguas United, que jugarán a las 4 de la tarde en el estadio de Atalaya.

Mañana miércoles jugarán Alianza vs Árabe Unido de Colón a las 4 p.m. en el Javier Cruz; Sporting vs Tauro a las 6:15 p.m. en el estadio de Los Andes; y los Potros del Este vs Plaza Amador a las 8:30 p.m. en el Javier Cruz.

