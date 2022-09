Christiansen: ganar a Baréin y ver jugadores nuevos es su objetivo

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, señaló este miércoles que en el amistoso contra Baréin el objetivo principal es ganar y ver jugadores nuevos.

"Ganar es lo primero, ver a los jugadores nuevos que hemos llamado y no han tenido minutos. Saber qué jugadores se adaptaron al sistema de juego y quiénes no e ir adquiriendo experiencia en partidos internacionales", indicó en conferencia de prensa el entrenador.

Christiansen dejó claro que el llamado de nuevos jugadores a la selección se debe a que se tienen otros objetivos y de igual forma es darle descanso a unos, para poder mirar a otros.

"Si no llamamos a otros, sería siempre lo mismo y aquí al próximo Mundial queda mucho tiempo, hay que ver muchos jugadores, pero eso no quiere decir que los que no entraron en esta convocatoria no van a regresar, pero es importante ver a estos nuevos jugadores", apuntó.

El seleccionado panameño, que viaja esta noche hacia Baréin, cayó hoy por 2-0 en un amistoso contra Sporting San Miguelito, club de la liga panameña.

"En el partido de hoy fue importante verlos en acción juntos, muchos no lo habían hecho, pero vieron situaciones de miedo, eso me preocupa. Yo no riño a nadie si se equivoca o pierde la pelota pero el no atreverse es lo que no me gusta", precisó.

Un total de 11 jugadores y el cuerpo técnico viajarán a Baréin. Los jugadores son: Ángel Orelién, César Yanis, Eduardo Anderson, César Samudio, Fidel Escobar, Cristian Martínez, Ismael Díaz, Azarías Londoño, Jorge Méndez, Orlando Mosquera y Adalberto Carrasquilla.

Por su parte, Michael Amir Murillo, César Blackman, Martín Moran, José Córdoba, Romeesh Ivey, Eduardo Guerrero y Andrés Andrade, los que juegan en Europa, se unirán al grupo en Baréin​.

Sobre Baréin, Christiansen señaló que es un rival de otro nivel y que no es nada parecido al Qatar que enfrentaron en la pasada Copa Oro, con el que igualaron 3-3.

"Tienen otra forma de jugar, no se parece a Qatar, son de otro nivel. Se supone que juegan un 4-3-3, uno nunca se puede confiar, pero reitero que el objetivo es ganar y hacer un buen partido".

"Estamos en fecha FIFA, no podemos regalar los puntos y por eso hay que ir con todo", puntualizó.

El Bahrain National Stadium, situado en Riffa, será el escenario del amistoso del próximo 27 de septiembre. En este mismo estadio, pero en octubre de 2005, los 'Guerreros de Dilmun' dieron cuenta de los panameños por marcador de 5-0.

